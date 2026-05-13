Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генконсул России заявил о «явной антироссийской линии» Швейцарии

Генеральный консул России в Женева Игорь Попов заявил, что Швейцария придерживается выраженной антироссийской линии и активно реализует ограничения против РФ.

Генеральный консул России в Женева Игорь Попов заявил, что Швейцария придерживается выраженной антироссийской линии и активно реализует ограничения против РФ. Об этом дипломат сообщил в интервью РИА Новости.

По словам Попова, Берн не только исполняет санкционные меры, введённые против России, но и в ряде случаев идёт дальше требований Европейского союза.

Дипломат привёл в пример ограничения на передвижение российских представителей. Как отметил генконсул, швейцарские власти распространили на российских дипломатов порядок уведомления о поездках, аналогичный действующему в странах ЕС, несмотря на то что Швейцария не входит в Евросоюз.

Попов заявил, что решение принималось после длительных консультаций, а затем российской стороне были направлены официальные уведомления о полном присоединении к очередному санкционному пакету.

По оценке дипломата, подобные меры отражают политический курс Берна в отношениях с Москвой и затрагивают как политическую, так и экономическую сферы взаимодействия.

Отмечается, что после начала санкционного противостояния между Россией и западными странами Швейцария неоднократно присоединялась к ограничениям ЕС, несмотря на традиционный статус нейтрального государства.

Читайте также: Подросток исчез в Якутии.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше