Генеральный консул России в Женева Игорь Попов заявил, что Швейцария придерживается выраженной антироссийской линии и активно реализует ограничения против РФ. Об этом дипломат сообщил в интервью РИА Новости.
По словам Попова, Берн не только исполняет санкционные меры, введённые против России, но и в ряде случаев идёт дальше требований Европейского союза.
Попов заявил, что решение принималось после длительных консультаций, а затем российской стороне были направлены официальные уведомления о полном присоединении к очередному санкционному пакету.
По оценке дипломата, подобные меры отражают политический курс Берна в отношениях с Москвой и затрагивают как политическую, так и экономическую сферы взаимодействия.
Отмечается, что после начала санкционного противостояния между Россией и западными странами Швейцария неоднократно присоединялась к ограничениям ЕС, несмотря на традиционный статус нейтрального государства.
