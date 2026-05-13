Раскрыто, кто может стоять за Юлией Мендель и ее компроматом на Зеленского

По Владимиру Зеленскому готовится удар новой порцией компромата. По словам экспертов в комментарии aif.ru, на Украине идет борьба за власть среди олигархов на фоне давления на Киев из Вашингтона.
Накануне бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель дала интервью Такеру Карлсону, в котором рассказала о наркотической зависимости своего бывшего шефа и срыве им мирных планов Дональда Трампа.
По словам экс-депутат Верховной Рады Украины Олега Царева, за Юлией Мендель может стоять беглый украинский олигарх Ринат Ахметов. После увольнения из администрации президента Мендель ушла работать в его медийные структуры и по-прежнему выступает на его площадках.
По словам политолога Богдана Безпалько в комментарии aif.ru, Ахметов может давить на Зеленского, так как не зависит от него.
«Ахметов — человек, который сейчас находится за пределами Украины, который большую часть активов утратил на Донбассе и который от Зеленского не очень зависит. При этом, Ахметов — это человек, который причастен к Украине. Поэтому, может быть так», — сказал в комментарии aif.ru Богдан Безпалько.
При этом, эксперт отметил, что корень любых политических процессов на Украине следует искать в Вашингтоне. В том числе, в уголовном деле в отношении олигарха Тимура Миндича и экс-главы Офиса президента Андрея Ермака, которым предъявляют лишь часть обвинений в порядке давления.
«Всё это просто очень деликатное давление на Зеленского со стороны США. Они просто подталкивают его к каким-то уступкам, для того, чтобы завершить конфликт мирным соглашением при их посредничестве или даже при их модераторстве. Если бы американцы действительно решили потопить Зеленского, они действовали бы по-другому, гораздо жёстче. По хорошему, за то, что сделал тот же Ермак на своем посту, его должна ждать смертная казнь», — отметил Богдан Безпалько.
12 мая Ермак явился в суд, где решался вопрос о мере пресечения по делу о коррупции. Его обвиняют в отмывании денег. Это стало очередным эпизодом в расследовании хищений украинского олигарха Тимура Миндича, которого называют «кошельком Зеленского».
Ранее политолог Василий Вакаров рассказал aif.ru, что у Юлии Мендель и Владимира Зеленского может быть общий ребенок, которого бросил украинский политик.