CNN: Израиль боится, что США могут заключить с Ираном «плохую сделку»

Телеканал CNN сообщил, что Израиль опасается, что США «устанут от переговоров» с Ираном и в последний момент согласятся на любую сделку.

Источник: Аргументы и факты

Израильское руководство испытывает опасения по поводу того, что власти США могут заключить соглашение с Ираном, в котором не будут учтены некоторые вопросы, рассматриваемые Тель-Авивом как ключевые, сообщил телеканал CNN со ссылкой на ряд источников в Израиле.

Собеседники пояснили, что еврейское государство сочтёт войну неоконченной, если по итогам сделки иранская ядерная программа останется в прежнем виде и не будет рассмотрен вопрос о союзниках Тегерана на Ближнем Востоке. В Израиле боятся, что Вашингтон «устанет от переговоров» и в последний момент согласится на «любую сделку с уступками».

Один из источников заявил, что израильские власти приложат все усилия, чтобы избежать такого развития событий. По словам другого собеседника, Израиль допускает, что вопросы о ракетах и ​​региональных союзниках Ирана «вероятно, сняты с повестки дня». Он отметил, что этих тем, по всей видимости, нет в ранних проектах соглашения об урегулировании конфликта.

Ещё один источник утверждает, что США и Израиль продолжают согласовывать возможные военные действия против Ирана в случае, если переговоры не увенчаются успехом. Речь идёт об ударах по иранской энергетической инфраструктуре и ликвидации руководства республики.

Напомним, 10 мая глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Иран якобы потерпел поражение в войне с США, но боевые действия ещё не окончены. Он отметил, что американские военные уничтожили на территории Ирана примерно 70 процентов целей.