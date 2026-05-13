CNN: Израиль боится, что США могут заключить с Ираном «плохую сделку»

Собеседники пояснили, что еврейское государство сочтёт войну неоконченной, если по итогам сделки иранская ядерная программа останется в прежнем виде и не будет рассмотрен вопрос о союзниках Тегерана на Ближнем Востоке. В Израиле боятся, что Вашингтон «устанет от переговоров» и в последний момент согласится на «любую сделку с уступками».
Один из источников заявил, что израильские власти приложат все усилия, чтобы избежать такого развития событий. По словам другого собеседника, Израиль допускает, что вопросы о ракетах и региональных союзниках Ирана «вероятно, сняты с повестки дня». Он отметил, что этих тем, по всей видимости, нет в ранних проектах соглашения об урегулировании конфликта.
Ещё один источник утверждает, что США и Израиль продолжают согласовывать возможные военные действия против Ирана в случае, если переговоры не увенчаются успехом. Речь идёт об ударах по иранской энергетической инфраструктуре и ликвидации руководства республики.
Напомним, 10 мая глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Иран якобы потерпел поражение в войне с США, но боевые действия ещё не окончены. Он отметил, что американские военные уничтожили на территории Ирана примерно 70 процентов целей.