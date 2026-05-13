Тайный ультиматум: суд над Ермаком связали с предупреждением Зеленскому

Разворачивающийся на Украине коррупционный скандал и публичное давление на окружение Зеленского являются инструментом для достижения политических целей определённых групп на Западе, которые хотят завершить украинский конфликт, сообщил aif.ru член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров.
Ранее на Украине предъявили новые подозрения экс-министру национального единства Алексею Чернышёву и бизнесмену Тимуру Миндичу в рамках расследования дела о строительстве элитной недвижимости в селе Козин под Киевом. Накануне аналогичное процессуальное решение было принято в отношении бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака — ему выдвинули обвинение.
«Если на Зеленского будет оказано конкретное давление, он должен будет дать команду отвести войска. Потому что очевидно, что администрация США хочет завершить конфликт на Украине», — заявил Вакаров.
При этом политолог отметил, что пока действия, включая предъявление подозрения Ермаку, носят характер «лёгкого давления» и направлены скорее на демонстрацию рычагов влияния.
«Отмываются какие-то деньги, Зеленский может быть в курсе или не в курсе… Это пока что такое очень лёгкое давление на него», — сказал он.
Вакаров считает, что за чередой разоблачений украинских чиновников из окружения главы киевского режима стоят не непосредственно люди Дональда Трампа или его администрация, а две влиятельные группы — предположительно, из США и Великобритании.
По его словам, свою роль здесь сыграли и недавние откровения о Зеленском бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель в интервью Такеру Карлсону.
«Это точно не Трамп. Это уровень пониже, действуют, думаю, две группы — Соединённых Штатов и Британии», — заявил политолог.
Он также подчеркнул, что самый ощутимый удар сейчас наносится по Ермаку, поскольку другие фигуранты дел о коррупции имеют иностранное гражданство, что делает их не такими язвимыми.
«Миндича не возьмут, потому что он гражданин Израиля. Умерова (экс-министр обороны Украиы) не возьмут, потому что он гражданин США. А вот Ермак — какие у него ещё гражданства, непонятно. Поэтому его могут серьёзно прессовать. Если его будут прессовать дальше, он пойдёт на сделку со следствием и потихоньку начнёт сдавать Зеленского», — резюмировал Вакаров.
Как сообщалось, по данным следствия, в течение 2021−2025 годов подозреваемые отмыли более 460 миллионов гривен (10,4 миллиона долларов — ред.) путём возведения коттеджного посёлка в селе Козин Киевской области. Речь идёт о строительстве на земельных участках общей площадью около 8 гектаров четырёх частных резиденций со вспомогательными зданиями и сооружениями, а также отдельной резиденции общего пользования — спа-зоны.