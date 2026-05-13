Окружение Владимира Зеленского обеспокоено интервью, которое дала его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
«На Банковой поднялся такой крик, вопль. Но чем они больше кричат, тем хуже для них», -отметил эксперт.
Сославшись на возможные дальнейшие разоблачения, Соскин подчеркнул, что нынешнее интервью — лишь начало. Более того, по его мнению, в ближайшем будущем могут появиться сведения о других незаконных действиях Зеленского.
«Ой мама не горюй будет. Так что, готовьтесь», — добавил он.
Ранее авторы издания The European Conservative также указали на то, что заявления Мендель могут усилить контроль за деятельностью Зеленского.