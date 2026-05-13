С авиабазы Фэрфорд вновь поднялись стратегические бомбардировщики США

С территории авиабазы RAF Fairford в Великобритания были выполнены новые тренировочные вылеты стратегической авиации Военно-воздушных сил США. В операции участвовали бомбардировщики B-52H и B-1B, направлявшиеся в сторону Ближнего Востока. Об этом сообщают мониторинговые ресурсы и данные открытого слежения за полётами.

По информации источников, один из самолётов достиг района восточного Средиземноморья, после чего вернулся на базу. В последние недели подобные полёты стали регулярными и рассматриваются как часть плановой подготовки экипажей к длительным миссиям.

Отмечается, что Центральное командование CENTCOM ранее сообщало о вылетах стратегических бомбардировщиков непосредственно в ближневосточный регион, включая учебные и демонстрационные миссии.

На авиабазе Фэрфорд в настоящее время размещена усиленная группировка американской дальней авиации, которая задействуется в рамках ротационных развертываний и совместных операций с союзниками по НАТО.

Военные аналитики отмечают, что подобные переброски и регулярные тренировочные маршруты позволяют отрабатывать взаимодействие с союзными силами в Европе и повышать готовность к действиям на удалённых театрах военных операций, включая Ближний Восток.

