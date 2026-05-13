Экономист Тулупникова: при продаже авто можно рассчитывать на ряд льгот

К автомобилям не применяется имущественный вычет по ст. 220 НК РФ, так что вернуть НДФЛ с покупки авто нельзя. Однако при продаже авто можно рассчитывать на ряд льгот, правда, при определённых условиях.
Как объяснила в беседе с RT старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета «Синергия» Юлия Тулупникова, если машина была в собственности свыше трёх лет, либо если она продавалась по цене менее той, по которой покупалась, либо если её стоимость меньше 250 тыс. рублей, то продавец освобождается от налога с полученного дохода.
«Если гражданин владел машиной меньше трёх лет, но не может документально подтвердить расходы на покупку авто, то он вправе рассчитывать на фиксированный имущественный налоговый вычет в размере 250 тыс. рублей. То есть если авто продают за 700 тыс., то налогом облагается лишь сумма в 450 тыс. Этот вычет часто используется при продаже подаренной машины», — добавила она.
По её словам, если у продавца есть чеки, договор купли-продажи, акт приёмки-передачи и прочие документы, то можно уменьшить налогооблагаемую базу на сумму расходов.
«В этом случае налог уплачивается только с разницы между ценой продажи и ценой покупки. Кроме того, если автомобиль используется для предпринимательской деятельности, то налог на добавленную стоимость (НДС), который предъявил продавец машины, можно включить в сумму вычета. Если продаётся машина, доставшаяся в наследство, и если у продавца имеются документы по покупке, то можно из цены продажи вычесть цену покупки», — подчеркнула собеседница RT.
Отмечается, что при отсутствии документов придётся платить НДФЛ с использованием стандартного налогового вычета в 250 тыс. рублей.
«Поэтому важно сохранять документы, подтверждающие стоимость автомобиля», — заключила она.
