Обрушение США: Америка не может оправиться после жуткого удара от Ирана

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов объяснил aif.ru, почему США не смогут победить в войне с Ираном.
«Соединённые Штаты, по сути, за многие последние годы не вели ни одной войны против сильного в военном отношении государства. У американских военачальников попросту нет достаточных аналитических способностей, а у военнослужащих — практических навыков для ведения действий против противника, который пусть и существенно уступает, но тем не менее обладает серьёзным военным ресурсом. США в буквальном смысле не готовы к такому противостоянию», — сказал Шаповалов.
Кроме того, добавил эксперт, американцы не готовы к современным военным действиям, что доказали беспилотники.
«Американская военная машина — это машина прошлого века, с неповоротливыми авианосцами, которые, безусловно, являются серьёзным ресурсом, но не способны обеспечить победу в условиях XXI века. Отсутствие подобных современных технологий — также достаточно серьёзный минус», — отметил Шаповалов.
К побочным причинам того, почему Вашингтон не сможет одержать победу над Тегераном, политолог отнес отсутствие поддержки курса Трампа внутри Соединённых Штатов и в рамках коллективного Запада.
«Почему к побочным? Потому что, если бы США обладали достаточными военными ресурсами для нанесения поражения Ирану в течение нескольких недель, как они рассчитывали (тактика блицкрига), американское общество с этим бы смирилось — более того, рейтинги Трампа, возможно, выросли бы. Но неудачная война ведёт к обрушению рейтингов. Внутреннее состояние американского общества — важный фактор, однако в данном случае он всё-таки является второстепенным. У Трампа было достаточно времени и политических ресурсов для победы, но недостаточно военных, а также стратегического видения ситуации», — резюмировал Шаповалов.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на собственные источники проинформировал, что Дональд Трамп рассматривает вариант с возобновлением полномасштабной военной операции на Ближнем Востоке. Отмечалось, у американского президента заканчивается терпение из-за блокировки Ормузского пролива. Кроме того, Трамп недоволен тем, что Иран не идёт на уступки.
Ранее Шаповалов допустил, что США могут возобновить точечные удары по Ирану после визита Трампа в Китай.