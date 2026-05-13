Крах Макрона: президента Франции унизили в Африке

Политолог Панкратов оценил поведение Макрона на саммите в Африке и реакцию на его выступление. Эксперт увидел крах образа президента Франции.

Источник: Аргументы и факты

Политолог, эксперт по психологической безопасности Руслан Панкратов назвал инцидент с президентом Франции на форуме в Найроби визуализацией полного политического банкротства его проекта. По мнению эксперта, Эммануэль Макрон продемонстрировал не раздражение на шумный зал, а растерянность перед лицом собственной утраченной значимости.

Напомним, Макрон эмоционально отреагировал на поведение аудитории во время саммита «Африка вперёд», который проходил в Кении. Во время выступлений африканских спикеров в зале сохранялся постоянный шум: гости активно общались между собой, несмотря на продолжающуюся дискуссию на сцене. В какой-то момент французский лидер решил вмешаться и подошёл к микрофону: «Простите, все! Эй! Эй! Эй! Извините, ребята, но невозможно говорить о культуре, когда такие люди, полные энтузиазма, приходят сюда и выступают при таком шуме. Это полное отсутствие уважения».

«Макрон в Найроби сорвался не потому, что его “переболтали” участники, а потому что ему буквально показали его реальный вес — и он оказался мизерным», — отметил Панкратов.

Сцена, где бывший символ «новой Европы» одергивает аудиторию криком «эй, ребята», подобно раздраженному преподавателю, по мнению политолога, фиксирует крах его образа.

Панкратов подчеркнул, что президент Франции столкнулся с эффектом «проигранной повестки» по всем направлениям. На родине у него обнуленный рейтинг и шлейф уличных протестов, в Европе его инициативы по Украине и стратегической автономии НАТО остались пустой риторикой. Теперь же и Африка демонстративно показывает, что Париж больше не метрополия, которую слушают стоя.

«Макрон рассчитывал на площадку “Африка вперёд” как на шанс восстановить образ глобального игрока, а столкнулся с холодным фактом: его речь не воспринимают как событие, её воспринимают как фон», — отмечает эксперт.

Отсюда, по словам Панкратова, и истеричный тон французского лидера. Это нервный срыв политика, чувствующего свой уход с арены не в ореоле стратегического визионера, а в образе проигравшего.

«Кадры из Найроби — идеальная метафора завершения макроновского проекта: много позы, много слов о лидерстве, но в зале уже просто разговаривают между собой, не считая нужным его слушать», — резюмировал политолог.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал Макрона за его поведение на саммите «Африка вперед» в Найроби. На своей странице в социальной сети политик иронично отметил, что глава государства преподнес всем «еще один прекрасный подарок».

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше