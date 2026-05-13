Крах Макрона: президента Франции унизили в Африке

Напомним, Макрон эмоционально отреагировал на поведение аудитории во время саммита «Африка вперёд», который проходил в Кении. Во время выступлений африканских спикеров в зале сохранялся постоянный шум: гости активно общались между собой, несмотря на продолжающуюся дискуссию на сцене. В какой-то момент французский лидер решил вмешаться и подошёл к микрофону: «Простите, все! Эй! Эй! Эй! Извините, ребята, но невозможно говорить о культуре, когда такие люди, полные энтузиазма, приходят сюда и выступают при таком шуме. Это полное отсутствие уважения».