Азаров: на переговорах надо поднимать вопрос о наркозависимости Зеленского

«Логично было бы спросить на очередных встречах с американцами или с европейцами, а как вот вы собираетесь вообще с ним [Зеленским] работать? Он что, с вашей точки зрения, нормальный, легитимный? Тем более, что опубликовано сейчас интервью Такеру Карлсону его личного секретаря [Юлии] Мендель, с которой он [Зеленский] был в невероятно дружеских отношениях первые два года. Она четко заявила, что он наркоман, человек с неуравновешенной психикой, часто меняет свою точку зрения, то есть является лжецом. Что такое человек, который все время меняет точку зрения? Это лжец. Сначала одно говорит, на другой день опровергает. Она дает ему такие характеристики, а это человек, который был с ним в очень близких отношениях. Так что вот сейчас надо спрашивать наших партнеров на переговорах [об этом]», — сказал Азаров.