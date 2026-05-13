Политолог объяснила причины кадровых чисток в китайской армии

Председатель КНР Си Цзиньпин проводит кадровые перестановки в военном руководстве страны с целью недопущения усиления влияния отдельных генералов. Такое мнение в комментарии «Известиям» высказала руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии РАН Екатерина Заклязьминская.

По её словам, текущая политика Пекина направлена на формирование более лояльной и управляемой военной вертикали, способной эффективно действовать в случае возможных кризисных ситуаций. При этом эксперт подчеркнула, что говорить о подготовке Китая к военному конфликту преждевременно.

Заклязьминская отметила, что важным ориентиром для китайского руководства остаётся 2027 год — столетие Народно-освободительной армии Китая, к которому в стране планируется завершение ряда этапов военной модернизации.

Ранее в начале мая в Китае были вынесены приговоры бывшим высокопоставленным военным чиновникам, обвинённым в коррупции, включая лишение политических прав и конфискацию имущества.

В последние годы в КНР регулярно проходят антикоррупционные кампании в военной и партийной среде, которые китайские власти объясняют необходимостью укрепления дисциплины и повышения боеспособности вооружённых сил.

