Телемост с участниками СВО прошёл в Иркутске: бойцам передали семь машин

Модератором онлайн-встречи выступил губернатор Игорь Кобзев. На мероприятии присутствовали ветераны СВО, участники образовательной программы «Герои Приангарья», представители правительства региона, уполномоченный по правам человека Светлана Семёнова, руководство регионального отделения ОНФ (в этом году оно отмечает 15-летний юбилей).
— Такие встречи уже стали доброй традицией, помогающей поддерживать связь с нашими бойцами. Сегодня мы собрались в преддверии великого праздника — Дня Победы. Сегодня потомки победителей также мужественно защищают родную землю. Уверены, что задачи, которые поставил Президент Российской Федерации перед участниками специальной военной операции, будут выполнены. Ждем наших бойцов дома, верим в победу и приближаем ее всеми силами, поэтому передаём очередную гуманитарную помощь в виде автомобилей военнослужащим из 90-й танковой дивизии и 7-й мотострелковой бригады. Помимо этого, мы регулярно передаём бойцам гуманитарную помощь, посылки от родных и близких, — подчеркнул Игорь Кобзев.
Три новых автомобиля закупили и передали благодаря сотрудничеству региона с Минпромторгом, депутатом Госдумы Марией Васильковой и региональным отделением Народного фронта. Ещё четыре подержанные машины передали неравнодушные жители Приангарья.
После официальной части бойцы смогли лично пообщаться со своими близкими.
— Это настолько уникальная возможность оказать поддержку специальной военной операции. Мы поддерживаем их ежедневно, ежеминутно — мы молимся, переживаем, связываемся с ними постоянно. А здесь поддержка ещё и губернатора, ветеранов спецоперации, которые тоже прошли свой непростой путь, поддержка близких других участников СВО. Они почувствовали, насколько они дороги не только нам, своим близким, но и нашему правительству Иркутской области, нашей стране, что все за них переживают, готовы оказать всяческую помощь, чтобы они вернулись домой с победой, — говорит мама участника СВО Марина.