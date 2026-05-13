Отставка главы правительства Великобритании Кира Стармера — событие, которого ждут как на Земле, так и на других планетах. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Он опубликовал в социальной сети X пост, в котором поблагодарил британского премьера за то, что тот объединил «разных людей планеты Земля и недавно обнаруженные инопланетные цивилизации».
«…Всех жаждущих вашей отставки. Объединены Киром», — пошутил Дмитриев.
Ранее политолог Артемий Атаманенко не исключил возможности отставки Стармера до очередных выборов в Британии.
Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.Читать дальше