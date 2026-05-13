Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Трамп полетел в Пекин вместе с Маском и гендиректором Nvidia

Они сели на Аляске на борт номер один, сообщило агентство.

ЛОНДОН, 13 мая. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп отправился в Пекин вместе с основателем SpaceX Илоном Маском и генеральным директором китайской Nvidia Дженсеном Хуангом в преддверии встречи лидеров США и КНР. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидцев и представителя Белого дома.

По их информации, предприниматели сели на Аляске на борт номер один, который направляется в Пекин.

11 мая агентство Bloomberg сообщило, что администрация Трампа пригласила Маска, главу Apple Тима Кука и руководителей крупнейших американских корпораций сопровождать президента в ходе его государственного визита в Китай.

Reuters при этом ранее утверждало, что Хуанг не приедет в китайскую столицу, потому что его не приглашали на встречу.

Трамп посетит Китай с 13 по 15 мая. Вместе с ним, как проинформировал Белый дом, прибудет большая делегация глав компаний. Последний раз американский лидер был в КНР с государственным визитом 8−10 ноября 2017 года. Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с журналистами отметил, что от конструктивного сотрудничества и взаимодействия Пекина с Вашингтоном Москва получает только выгоду.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше