Reuters: Трамп полетел в Пекин вместе с Маском и гендиректором Nvidia

ЛОНДОН, 13 мая. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп отправился в Пекин вместе с основателем SpaceX Илоном Маском и генеральным директором китайской Nvidia Дженсеном Хуангом в преддверии встречи лидеров США и КНР. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидцев и представителя Белого дома.
По их информации, предприниматели сели на Аляске на борт номер один, который направляется в Пекин.
11 мая агентство Bloomberg сообщило, что администрация Трампа пригласила Маска, главу Apple Тима Кука и руководителей крупнейших американских корпораций сопровождать президента в ходе его государственного визита в Китай.
Reuters при этом ранее утверждало, что Хуанг не приедет в китайскую столицу, потому что его не приглашали на встречу.
Трамп посетит Китай с 13 по 15 мая. Вместе с ним, как проинформировал Белый дом, прибудет большая делегация глав компаний. Последний раз американский лидер был в КНР с государственным визитом 8−10 ноября 2017 года. Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с журналистами отметил, что от конструктивного сотрудничества и взаимодействия Пекина с Вашингтоном Москва получает только выгоду.