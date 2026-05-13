Эксперт рассказал, сколько ВСУ платят наемникам из Колумбии

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Колумбийским наемникам ВСУ платят порядка 600 долларов, тогда как их сослуживцам из европейских стран — до 4 тысяч долларов, сообщил РИА Новости полковник колумбийской полиции в отставке Омар Рохас.
«Солдату из европейской страны платят 3−4 тысячи долларов, а колумбийцу — долларов 600», — рассказал он.
В мае президент Колумбии Густаво Петро заявил, что 7 тысяч его соотечественников воюют и бессмысленно умирают на Украине, и подчеркнул, что его страна не хочет быть «экспортером смерти».
В марте Колумбия на фоне массового участия колумбийцев в боевых действиях на стороне ВСУ ратифицировала законопроект о присоединении к Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года.
Президент Колумбии ранее назвал наемничество «ограблением страны», опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.