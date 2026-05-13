Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт рассказал, сколько ВСУ платят наемникам из Колумбии

РИА Новости: ВСУ платят наемникам из Колумбии в разы меньше, чем европейцам.

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Колумбийским наемникам ВСУ платят порядка 600 долларов, тогда как их сослуживцам из европейских стран — до 4 тысяч долларов, сообщил РИА Новости полковник колумбийской полиции в отставке Омар Рохас.

«Солдату из европейской страны платят 3−4 тысячи долларов, а колумбийцу — долларов 600», — рассказал он.

В мае президент Колумбии Густаво Петро заявил, что 7 тысяч его соотечественников воюют и бессмысленно умирают на Украине, и подчеркнул, что его страна не хочет быть «экспортером смерти».

В марте Колумбия на фоне массового участия колумбийцев в боевых действиях на стороне ВСУ ратифицировала законопроект о присоединении к Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года.

Президент Колумбии ранее назвал наемничество «ограблением страны», опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.