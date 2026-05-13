Минобороны Кувейта обвинило иранский КСИР в попытке вторжения

МИД Ирана в ответ заявил, что считает утверждения кувейтских ведомств о якобы планировании Ираном враждебных действий абсолютно беспочвенными и отвергает их. В тексте заявления, опубликованном агентством ISNA, сообщается о неправомерных действиях властей Кувейта «в отношении четырех иранских моряков, которые выполняли обычную задачу по морскому патрулированию на судне Meroj Keshtezri Darya и вошли в территориальные воды Кувейта из-за сбоя в навигационной системе».