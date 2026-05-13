На востоке Москвы ликвидировали пожар в здании

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Пожар на востоке Москвы ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее ведомство сообщало, что спасатели ликвидируют пожар в Москве на улице Вернисажная на площади 3 тысячи квадратных метров. Согласно сервису «Яндекс. Карты», рядом находится стадион «Измайлово» и Измайловский кремль. В экстренных службах сообщили РИА Новости, что кровля горящего здания обрушилась на площади 2,5 тысячи «квадратов». Позднее пресс-служба МЧС России сообщила, что открытое горение ликвидировано.
«Принятыми мерами пожар в Москве полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.