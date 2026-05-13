Россиян предупредили о последствиях пропуска срока платы за капремонт

Если вовремя не внести плату за капремонт, должнику грозят пени и возможное судебное взыскание. Однако до 1 января 2027 года действует льготный порядок расчёта пеней по сниженной ставке. Об этом рассказала в беседе с RT Елена Гладкова, эксперт «Народный фронт. Аналитика».
«Согласно обновлённой редакции статьи 155 Жилищного кодекса РФ, плата за жилое помещение, коммунальные услуги, а также взнос на капитальный ремонт (при формировании фонда на специальном счёте) вносится ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем», — объяснила она.
Отмечается, что за несвоевременную или неполную уплату взносов на капремонт законодательством предусмотрены пени.
«Пени начисляются с 31-го дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты. Размер пеней — 1/300 ставки рефинансирования (ключевой ставки) ЦБ РФ, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки И эта ставка фиксирована, она не увеличивается даже при многомесячной задолженности», — напомнила аналитик.
Кроме того, она добавила, что до 1 января 2027 года при начислении пеней за несвоевременное внесение платы за жилое помещение, коммунальные услуги и взносов на капремонт применяется минимальное значение из двух величин: ключевая ставка ЦБ, действовавшая на 27 февраля 2022 года (9,5%), либо ключевая ставка, действующая на день фактической оплаты.
«Поскольку текущая ключевая ставка (по состоянию на 2026 год) значительно выше 9,5%, для расчёта пеней фактически используется ставка 9,5% годовых. Это правило распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года», — объяснила эксперт.
Однако нужно понимать, что это не отменяет судебное взыскание долга, подчеркнул собеседница RT.
«Задолженность может быть взыскана через суд и судебных приставов (списание со счетов, арест имущества)», — добавила она.
Кроме того, специалист напомнила, что взысканию подлежит только долг за последние три года.
Также аналитик добавила, что при наличии непогашенной задолженности, подтверждённой судебным актом, получение субсидий на оплату ЖКУ приостанавливается.
