В Госдуме назвали мерзкими санкции Британии против детдомов в Крыму

Депутат Шеремет назвал мерзкими санкции Британии против детдомов в Крыму.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал мерзкими санкции, введенные Великобританией в отношении детских домов, оздоровительных пансионатов и психбольницы Крыма.

Великобритания включила в очередной пакет антироссийских санкций Клиническую психиатрическую больницу № 5, которая находится в Строгановке Симферопольского района Крыма, следует из уведомления британского минфина. Также под санкции попали ряд крымских детских домов, детских оздоровительных лагерей и пансионатов.

«Вводить санкции в отношении детских домов, оздоровительных лагерей и психиатрических больниц мерзко и является показателем деградации британских чиновников», — сказал Шеремет РИА Новости.

По его мнению, британских горе-политиков пора изолировать на излюбленном ими острове Эпштейна, переименовав его в дурдом для принудительного группового лечения любителей вводить санкции против России.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
