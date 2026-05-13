Великобритания включила в очередной пакет антироссийских санкций Клиническую психиатрическую больницу № 5, которая находится в Строгановке Симферопольского района Крыма, следует из уведомления британского минфина. Также под санкции попали ряд крымских детских домов, детских оздоровительных лагерей и пансионатов.
«Вводить санкции в отношении детских домов, оздоровительных лагерей и психиатрических больниц мерзко и является показателем деградации британских чиновников», — сказал Шеремет РИА Новости.
По его мнению, британских горе-политиков пора изолировать на излюбленном ими острове Эпштейна, переименовав его в дурдом для принудительного группового лечения любителей вводить санкции против России.