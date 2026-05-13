Глава МИД Испании заявил о необходимости создания армии ЕС

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил о необходимости формирования собственных вооруженных сил Евросоюза, сообщает издание Politico.
Кроме того, он отметил, что текущий кризис, связанный с Ираном, стал важным этапом, определившим необходимость стратегической независимости Европы.
При этом министр уточнил, что усилия по усилению европейской обороны не направлены на ослабление НАТО и не должны восприниматься в этом контексте.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его страна не испытывает потребности в НАТО, а поведение альянса во время американских военных операций против Ирана стало для него разочарованием.