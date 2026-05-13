В Красноярском крае стартовал финальный этап образовательной программы для участников СВО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае стартовал четвёртый завершающий модуль кадровой программы «Сибирский характер». Он посвящён современным технологиям управления. Занятия продлятся до 22 мая.

Источник: НИА Красноярск

В финале участникам предстоит защитить индивидуальные проекты, которые они разработали с наставниками. Также будут подведены итоги командной работы над реальными задачами региона, начатой ими по поручению губернатора.

С сентября 2025 года ветераны СВО прошли интенсивную подготовку. Они получили знания по экономике, финансам, праву, изучили методы проектного управления. Погрузились в работу государственных и муниципальных органов, освоили навыки публичных выступлений.

После курса каждый получит удостоверение о профессиональной переподготовке Президентской академии (РАНХиГС) по программе «Государственное и муниципальное управление». Выпускники войдут в кадровую команду края. Некоторые уже получили назначения в муниципалитетах, госорганах и бюджетных организациях.

Выпускникам предстоит реализовать свои инициативы: проекты в сфере туризма, экологии, повышения производительности труда, патриотического воспитания молодёжи и другие. Особенно ценны их опыт и взгляд на системную работу с ветеранами и семьями участников СВО.