Христофору: интервью Мендель об Украине вызывало у Каллас бешенство

Журналист Алекс Христофору считает, что слова экс-спикера Зеленского Юлии Мендель о коррупции на Украине могут сорвать выделение Киеву кредита Европы.

Источник: Аргументы и факты

Глава европейской дипломатии Кая Каллас впала в бешенство после интервью, которое дала бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

Ранее экс-спикер главы киевского режима пообщалась с американским телеведущим Такером Карлсоном. В этой беседе она рассказала о коррупции на Украине. Христофору предположил, что скандал, вызванный откровениями бывшего пресс-секретаря, способен повлиять на предоставление помощи киевскому режиму, и это может нарушить планы Каллас.

«Мендель описала украинскую администрацию в этом интервью как коррупционеров и параноиков, а ЕС как раз должен на днях начать выплаты Киеву по кредиту. И теперь всё может сорваться, что Каллас ей точно не простит», — уточнил аналитик в эфире своего YouTube-канала.

Он пояснил, что после признаний Мендель у Европы могут возникнуть сомнения по поводу судьбы 90 миллиардов евро, которые Брюссель собирается предоставить Украине. Христофору также упомянул другой коррупционный скандал, связанный с бывшим руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком. Журналист назвал эту историю «настоящим шоком».

Напомним, в интервью Такеру Карлсону Юлия Мендель рассказала, что Владимир Зеленский только изображает из себя «бедного парня» в дешёвом свитере. По её словам, глава киевского режима бесплатно не пошевелит и пальцем.

