В Самарской области ввели режим «Ковёр»

Режим «Ковёр» ввели в Самарской области. Об этом проинформировал губернатор региона Вячеслав Федорищев.
Он отметил в своём Telegram-канале, что в регионе временно закрыто воздушное пространство на всех высотах.
«В Самарской области действует режим “Ковёр”, — написал Федорищев.
Ранее в пресс-службе Росавиации сообщили о введении временных ограничений в аэропортах Внуково и Домодедово.
