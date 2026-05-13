Россиянам объяснили, чем опасны одновременно работающие гаджеты

Когда в одной комнате одновременно работают несколько устройств — ноутбук, смартфон, умные часы, беспроводные наушники, — каждый из них излучает электромагнитные волны на своих частотах. Эти волны не изолированы друг от друга. Они складываются (интерферируют), вычитаются и порождают новые частоты, которых нет в исходных спецификациях ни одного из гаджетов.
Как объяснил в беседе с RT профессор кафедры наноэлектроники, доктор физико-математических наук РТУ МИРЭА Алексей Юрасов, например, два смартфона, работающих в диапазонах LTE и Wi‑Fi, при определённых условиях могут генерировать третью частоту около 1,9 ГГц.
«Это частота, на которой работают базовые станции сотовой связи второго поколения, до сих пор используемые для передачи голоса и смс», — рассказал специалист.
Образовавшийся паразитный сигнал способен заглушить входящий вызов или исказить отправляемое сообщение, хотя ни один из гаджетов не имеет неисправностей, добавил аналитик.
«Это может проявляться внезапными сбоями, которые невозможно объяснить поломкой: сбросилось соединение с Bluetooth-колонкой, когда рядом положили второй телефон, прервался видеозвонок, хотя интернет работал стабильно, наушники начали издавать треск в тот момент, когда включили микроволновую печь», — подчеркнул собеседник RT.
По его словам, особое значение этот эффект приобретает для медицинской техники, которая находится дома у людей с хроническими заболеваниями.
«Если рядом одновременно включены два устройства, генерирующих сигналы на 900 МГц и 1,3 ГГц (например, старый смартфон и детская рация), их интермодуляция даёт разностную частоту 400 МГц — почти точное попадание в медицинский диапазон. Помеха может быть воспринята помпой как ложная команда или, наоборот, заглушить реальный сигнал о критическом падении сахара», — предостерёг он.
Проще всего избежать любых помех, соблюдая расстояние, отметил Юрасов.
«Если устройства находятся ближе полуметра друг к другу, мощность паразитных сигналов может стать достаточной для сбоев. Стоит разносить гаджеты по разным углам комнаты и, если прибор не нужен прямо сейчас, выключать его полностью, так как даже в спящем режиме многие устройства продолжают короткими импульсами излучать несущие частоты — этого достаточно для генерации интермодуляции с соседней техникой», — заключил специалист.
