Россиянам объяснили, чем опасны одновременно работающие гаджеты

Когда в одной комнате одновременно работают несколько устройств — ноутбук, смартфон, умные часы, беспроводные наушники, — каждый из них излучает электромагнитные волны на своих частотах. Эти волны не изолированы друг от друга. Они складываются (интерферируют), вычитаются и порождают новые частоты, которых нет в исходных спецификациях ни одного из гаджетов.