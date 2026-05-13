«Единая Россия» провела Всероссийский шахматный турнир «Ход Победы»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В штабе общественной поддержки «Единой России» на базе шахматного клуба Сергея Карякина прошел региональный отборочный турнир «Ход Победы», приуроченный к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Источник: НИА Красноярск

Сыграли матчи участники специальной военной операции, воспитанники шахматной школы «Вертикаль», студенты военно-инженерного института Сибирского федерального университета.

Турнир торжественно открыли с видеообращения сенатора РФ Сергея Карякина. В приветствии гроссмейстер, вице-чемпион мира по шахматам пожелал участникам хорошей игры.

С напутственными словами к гостям обратился вице-президент союза биатлонистов России, серебряный призёр Олимпийских игр, региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» Павел Ростовцев: «Моя семья всегда играла в шахматы. Эта игра приводит ум в порядок, развивает важные качества: формирует память, стратегическое мышление, терпение. Недавно прошел главный праздник страны и здорово, что этот турнир приурочен к такой важной дате. Подвиг народа в годы Великой Отечественной войны требует особого внимания. Память должна передаваться из поколения в поколение. Берегите эти эмоции. Желаю вам победы!».

Соревнования проводились по швейцарской системе с контролем времени по три минуты и добавлением двух секунд на каждый ход до конца партии каждому партнеру. Победителя и призеров определили по наибольшему числу набранных очков. По итогам турнира первое место занял — Николай Браман, второе — Валентин Озеров, третье — Валерий Гауман. Участник специальной военной операции Доржу Ховалыг представит Красноярский край на федеральном этапе.

Следить за событиями шахматной школы можно на страницах штаба общественной поддержки в социальных сетях.

Напомним, «Единая Россия» открыла первый «Шахматный клуб Сергея Карякина» в штабе общественной поддержки в Красноярском крае в 2025 году. Шахматные клубы и школы открываются во всех регионах страны на площадках штабов общественной поддержки и региональных общественных приёмных.

