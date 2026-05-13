Обвинение Ермаку может повлиять на конфликт на Украине

Обвинение, предъявленное бывшему руководителю офиса президента Украины Андрея Ермака, может повлиять на политическую ситуацию вокруг конфликта и усилить внешнее давление на Киев. Такое мнение, как передаёт ТАСС, высказал зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай.

Поводом для обсуждения стало сообщение Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о предъявлении обвинения Андрею Ермаку по статьям о легализации имущества, полученного преступным путём, в том числе в составе организованной группы и в особо крупном размере.

Следственные органы связывают дело с проектом строительства частных резиденций «Династия», который, по их данным, был запущен в 2020 году. В рамках проекта, как утверждается, планировалось возведение четырёх объектов для частного проживания. Строительные работы велись в период с 2021 по 2025 год.

Отдельно отмечается, что, по версии следствия НАБУ и САП — Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины — на реализацию проекта было направлено около 460 млн гривен, что эквивалентно примерно 10,5 млн долларов. Утверждается, что после начала боевых действий темпы строительства не снижались.

По данным следствия, фигуранты могли участвовать в распределении средств и организации строительства объектов премиум-класса под Киевом.

Также сообщается, что процессуальные действия по делу продолжаются. Вопрос о дальнейших решениях в отношении фигурантов рассматривается в рамках действующего расследования.

