Банки Швейцарии вынуждают бизнесменов отказываться от гражданства России

Попов: банки Швейцарии вынуждают бизнесменов отказываться от гражданства РФ.

Источник: © РИА Новости

ЖЕНЕВА, 13 мая — РИА Новости. Швейцарские банки давят на российских бизнесменов, вынуждая отказываться от гражданства РФ, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Женеве Игорь Попов.

«Прежде всего, речь идет о тех людях, которые имеют бизнес. Это выражается в линии местных банков: они действительно выявляют людей, имеющих гражданство России. Пытаются всячески это проверять. Если это подтверждается, соответственно, следуют санкции вплоть до замораживания счетов. Это дискриминация по наличию российского гражданства», — сказал консул.

Он отметил, что из-за этого наметилась тенденция на выход из российского гражданства.

«Для многих это болезненный процесс. Выдавливают российских граждан. В итоге получается, что сокращается количество граждан, которые здесь проживают», — указал он.

Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше