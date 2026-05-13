Банки Швейцарии вынуждают бизнесменов отказываться от гражданства России

ЖЕНЕВА, 13 мая — РИА Новости. Швейцарские банки давят на российских бизнесменов, вынуждая отказываться от гражданства РФ, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Женеве Игорь Попов.
«Прежде всего, речь идет о тех людях, которые имеют бизнес. Это выражается в линии местных банков: они действительно выявляют людей, имеющих гражданство России. Пытаются всячески это проверять. Если это подтверждается, соответственно, следуют санкции вплоть до замораживания счетов. Это дискриминация по наличию российского гражданства», — сказал консул.
Он отметил, что из-за этого наметилась тенденция на выход из российского гражданства.
«Для многих это болезненный процесс. Выдавливают российских граждан. В итоге получается, что сокращается количество граждан, которые здесь проживают», — указал он.