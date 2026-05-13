В Госдуме объяснили, почему Штайнмайеру будет трудно стать переговорщиком

Правящая коалиция Германии считает, что посредников от ЕС на переговорах с Россией по Украине должно быть двое и рассматривает возможность участия в них президента Франка-Вальтера Штайнмайера вместе с бывшим канцлером Герхардом Шредером, об этом сообщают немецкие СМИ.
В беседе с aif.ru депутат Госдумы Светлана Журова отметила, что остается вопрос о том, почему Европа должна участвовать в переговорах.
«Сейчас сложно сказать однозначно о кандидатах в переговорщики. Сегодня кто-то хочет прославиться и стать медиатором в этой истории, а потом выясняется, что люди переворачиваются и полностью меняют свои взгляды. Поэтому, как у нас говорят, доверять можно только армии и флоту. Они еще между собой никак не разберутся. Европе стоит определиться, кто будет ключевым человеком в переговорах. А еще есть большой вопрос, почему Европа вообще должна участвовать в этом? Зеленский недавно заявил, что пойдёт на переговоры и там должна быть Европа. С другой стороны, переговоры должны вести только Россия и Украина. Определенную ответственность взял на себя Трамп, попытаться договориться, убедить Зеленского сесть за стол переговоров. А что будет делать Европа? Усаживать Зеленского за стол переговоров? В чем ее функция? Если для этого, то это одно. Но договариваться будем мы», — сказала парламентарий.
Собеседница издания отметила, что лидеры всех стран, финансирующих Украину, говорили о том, что они готовы и хотят приблизить мирное соглашение.
«Обычно это было у них перед выборами, каждый пытался как-то позиционировать, что они вот готовы. При этом только Орбан предпринимал действия, высказывал своё мнение, возможно, он для приближения мирных переговоров сделал больше, чем кто-либо из европейских политиков», — уточнила Журова.
Парламентарий подчеркнул, что если Европа, действительно, хочет, чтобы ее представитель участвовал в переговорах, то его нужно выбрать, официально уполномочить на эти действия.
«Им нужно выбрать человека, официально наделить его полномочиями, чтобы потом они не начали отбиваться и говорить, что они не с ним, и его не знают. Потому остается вопрос, захотят ли они выбрать одного переговорщика или каждый захочет приписать себе эту славу. Все понимают историческую роль такого мирного соглашения и тех людей, которые в итоге повлияют на его принятие», — добавила она.