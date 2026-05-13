В Госдуме объяснили, почему Штайнмайеру будет трудно стать переговорщиком

«Сейчас сложно сказать однозначно о кандидатах в переговорщики. Сегодня кто-то хочет прославиться и стать медиатором в этой истории, а потом выясняется, что люди переворачиваются и полностью меняют свои взгляды. Поэтому, как у нас говорят, доверять можно только армии и флоту. Они еще между собой никак не разберутся. Европе стоит определиться, кто будет ключевым человеком в переговорах. А еще есть большой вопрос, почему Европа вообще должна участвовать в этом? Зеленский недавно заявил, что пойдёт на переговоры и там должна быть Европа. С другой стороны, переговоры должны вести только Россия и Украина. Определенную ответственность взял на себя Трамп, попытаться договориться, убедить Зеленского сесть за стол переговоров. А что будет делать Европа? Усаживать Зеленского за стол переговоров? В чем ее функция? Если для этого, то это одно. Но договариваться будем мы», — сказала парламентарий.