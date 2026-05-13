Макрон сорвался: в Африке увидели настоящее лицо президента Франции

Саммит «Африка вперёд» в Найроби должен был стать для Эммануэля Макрона возможностью вернуть статус глобального игрока, считают эксперты. Однако вместо этого французский президент уехал из Кении под шквал насмешек и беспощадных политических вердиктов. Его эмоциональный срыв во время панельной дискуссии назвали визуализацией полного банкротства всего «макроновского проекта».
«Простите, все!»: Макрон требует тишины, как раздражённый учитель.
Инцидент разразился во время выступлений африканских спикеров. Пока на сцене шла дискуссия, в зале не стихал гул — гости активно переговаривались, не обращая внимания на ораторов. Внезапно Макрон подошёл к микрофону и громко одёрнул аудиторию: «Простите, все! Эй! Эй! Эй! Извините, ребята, но невозможно говорить о культуре, когда такие люди, полные энтузиазма, приходят сюда и выступают при таком шуме. Это полное отсутствие уважения».
На родине выходку президента встретили с иронией и сарказмом. Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети не упустил шанс пройтись по поведению Макрона.
По его мнению, резкий менторский тон французского лидера мгновенно превратил дипломатическую площадку в подобие школьного класса, где раздражённый педагог призывает к порядку расшалившихся учеников.
«Приглашённый в Кению, он внезапно прерывает всех, выходит на сцену, берёт микрофон и ведёт урок, как учитель, обращённый к своему классу, чтобы объяснить, что мы должны слушать выступающих и что в зале слишком неспокойно. Это его роль?» — написал политик.
Филиппо добавил, что подобная манера не красит главу государства, и резюмировал: «Всегда желая быть умным, он становится всё более и более гротескным!».
Макрона обнулился.
Куда более глубокий диагноз в беседе с aif.ru поставил эксперт по психологической безопасности, политолог Руслан Панкратов. По его мнению, стычка в Найроби зафиксировала не вспышку раздражения, а растерянность политика перед своей утраченной значимостью.
«Макрон в Найроби сорвался не потому, что его “переболтали” участники, а потому что ему буквально показали его реальный вес — и он оказался мизерным», — подчеркнул Панкратов. Сцена, в которой бывший символ «новой Европы» кричит «эй, ребята», как раздражённый преподаватель, фиксирует крах его образа.
По словам эксперта, французский президент столкнулся с эффектом «проигранной повестки» по всем направлениям: обнулённый рейтинг и шлейф уличных протестов на родине; оставшиеся пустой риторикой инициативы по Украине и стратегической автономии НАТО в Европе; и наконец Африка, которая демонстративно показывает, что Париж больше не метрополия, которую слушают стоя.
«Макрон рассчитывал на площадку “Африка вперёд” как на шанс восстановить образ глобального игрока, а столкнулся с холодным фактом: его речь не воспринимают как событие, её воспринимают как фон», — отметил Панкратов.
Африка больше не слушает Париж.
Истеричный тон французского лидера политолог трактует как нервный срыв политика, чувствующего свой уход с арены не в ореоле стратегического визионера, а в образе проигравшего.
«Кадры из Найроби — идеальная метафора завершения макроновского проекта: много позы, много слов о лидерстве, но в зале уже просто разговаривают между собой, не считая нужным его слушать», — резюмировал Панкратов.