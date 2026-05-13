«Вводить санкции в отношении детских домов, оздоровительных лагерей и психиатрических больниц мерзко и является показателем деградации британских чиновников», — сообщил Шеремет для РИА Новости.
По мнению депутата, британским «горе-политикам» самое место на печально известном острове финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Шеремет предложил превратить этот остров в сумасшедший дом, где будет проводиться принудительная групповая терапия для всех, кто увлекается санкциями против России.
Накануне британские власти ввели санкции против 85 физических и юридических лиц, связанных с Россией. В число попавших под ограничение вошли министр молодежной политики ЛНР Юлия Величко и уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.