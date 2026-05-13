Началось свержение Зеленского: Ермак раскроет самые страшные тайны Киева

Предъявление официального обвинения экс-главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку, которое грозит ему арестом, является мощнейшим ударом по Владимиру Зеленскому и его власти. Начались необратимые процессы. Об этом сказал в комментарии aif.ru политолог Владимир Корнилов.
12 мая Ермак явился в суд, где решался вопрос о мере пресечения по делу о коррупции. Его обвиняют в отмывании денег. Это стало очередным эпизодом в расследовании хищений украинского олигарха Тимура Миндича, которого называют «кошельком Зеленского».
По словам эксперта, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) действует под прямым контролем американцев.
«Можно сказать, что началась кампания по свержению Зеленского. В принципе, она стартовала ещё в прошлом году с запуском первой серии “Миндичгейта”. Тогда Зеленскому дали понять, чтобы он не рыпался и вынудили его уволить Ермака. Потом Зеленский несколько сменил свою риторику, начал проявлять лояльность в отношении США. Сейчас он снова зарвался, думая, что американцы полностью отвлеклись на иранский конфликт. Зеленский решил, что он может без Америки все решать напрямую с европейцами и не зависеть от Трампа», — сказал Владимир Корнилов в комментарии aif.ru.
По словам политолога, тот факт, что Андрей Ермак фактически продолжил руководить процессами на Украине, вопреки своей отставке, также подорвал доверие к Зеленскому со стороны американцев.
«В Вашингтоне решили, что надо бы продолжать давление и запустили новый сезон сериала под названием “Династия” (название элитного ЖК олигарха Тимура Миндича для Ермака, Зеленского и других — ред.). И я думаю, что да, в конечном итоге это можно назвать кампанией либо по свержению Зеленского, либо по резкому ограничению его полномочий», — сказал Владимир Корнилов.