В Испании сообщили о подготовке более 9 тысяч военнослужащих вооруженных сил Украины. Данные опубликовал в социальной сети X Генеральный штаб Испании.
В сообщении отмечается, что число прошедших обучение украинских военных в королевстве превысило 9 тысяч человек. Конкретные детали подготовки в публикации не раскрываются.
Ранее Министерство обороны Испании заявляло, что страна обеспечила обучение примерно 10% всех украинских военнослужащих, прошедших подготовку на территории Европы.
В российской позиции неоднократно указывалось, что участие западных стран в подготовке украинских военных и поставки вооружений Киеву, по оценке Москвы, способствуют затягиванию конфликта и не меняют ситуацию на линии боевого соприкосновения.
Подготовка украинских военнослужащих в странах ЕС осуществляется в координации с общеевропейскими программами военной помощи. Учебные миссии включают ротацию инструкторов и проведение курсов различной специализации для подразделений ВСУ.
Читайте также: Обвинение Ермаку может повлиять на конфликт на Украине.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!