Расследование в отношении бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака может усилить политическое давление на украинского политика. По данным Le Monde, ситуация способна негативно сказаться на репутации руководства страны на фоне продолжающихся коррупционных скандалов.
Авторы материала отмечают, что ранее власти пытались снизить возможный ущерб, отправив в отставку нескольких чиновников. Однако возможная связь Ермака с расследуемым делом, как полагает газета, делает ситуацию более чувствительной непосредственно для самого Зеленского.
Издание также подчеркивает, что любые заявления украинского лидера по теме коррупции теперь будут находиться под пристальным вниманием международных партнеров. Особое значение этому придает зависимость Киева от западной финансовой поддержки. На этом фоне в публикации ставится вопрос о том, насколько Зеленский был осведомлен о действиях своих ближайших соратников.
Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что последние события в Киеве создают впечатление нарастающего политического кризиса.