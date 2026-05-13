AP: Зеленский оказался в неловком положении из-за обвинения в адрес Ермака

Глава киевского режима Владимир Зеленский оказался в неловком положении из-за обвинения, предъявленного экс-главе его офиса Андрею Ермаку.
Такое мнение приводит агентство Associated Press. Отмечается, что повсеместная коррупция является одним из препятствий, замедляющих процесс вступления Украины в ЕС.
«Расследование крайне неприятно для украинского лидера, который добивается вступления своей страны в Европейский союз…» — говорится в сообщении.
Ранее в МИД России заявили, что коррупционный скандал вокруг Ермака может привести к сокращению объёмов выделяемой Киеву военной помощи.