Слюсарь сообщил об уничтожении 20 БПЛА при отражении атаки на Ростовскую область

Российские средства ПВО уничтожили 20 беспилотников ВСУ в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область.
Об этом проинформировал в своём Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь. Он отметил, что пострадавших и разрушений на земле нет.
Ранее сообщалось о падении обломков БПЛА на территории одного из предприятий в Краснодарском крае.
