NYT: Иран восстановил почти свои военные ракетные установки после обстрелов США

Иран восстановил оперативный доступ к 30 из 33 своих ракетных баз вдоль Ормузского пролива, а также примерно к 90% своих подземных хранилищ и пусковых установок ракет по всей стране. Как сообщает The New York Times со ссылкой на данные американской разведки, таким образом Иран по-прежнему сохраняет значительную часть своего ракетного потенциала, несмотря на публичные заявления Белого дома и Пентагона о том, что иранская армия была «уничтожена».