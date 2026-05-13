Рубио отправился с визитом в Китай в костюме, как у Мадуро

Госсекретарь США Марк Рубио привлек внимание необычным выбором одежды для визита в Китай: его наряд был удивительно похож на костюм венесуэльского лидера Николаса Мадуро после его похищения.
Фото Рубио в этом костюме было опубликовано директором по коммуникациям Белого дома Стивеном Чунгом в социальной сети X*. На данный факт обратил внимание журналист из NewsNation Келли Мейер.
При этом корреспондент указала на то, что публикация состоялась спустя день после того, как президент США Дональд Трамп заявил о возможности присоединения Венесуэлы к Соединенным Штатам.
Накануне американский лидер также опубликовал в соцсети Truth Social изображение карты Венесуэлы с подписью «51-й штат». При этом территория республики была окрашена в цвета американского флага.
