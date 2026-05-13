Президенты США и ОАЭ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Во время операции США и Израиля против Ирана американские военные базы в странах Персидского залива неоднократно подвергались ударам. Власти ОАЭ неоднократно сообщали о перехвате беспилотников и ракет. В апреле The Wall Street Journal сообщала, что Объединенные Арабские Эмираты попросили у Соединенных Штатов финансовую поддержку на случай усиления кризиса, вызванного войной с Ираном. В Абу-Даби угрожали отказаться от доллара в расчетах за нефть, если Вашингтон откажется предоставить деньги.