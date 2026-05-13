В Ярославле обломок БПЛА попал в промышленный объект

Обломок беспилотного летательного аппарата попал в промышленный объект в Ярославле. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Он отметил в своём Telegram-канале, что пострадавших нет. Евраев добавил, что на территории региона могут находиться фрагменты БПЛА, которые представляют интерес для следствия.
Губернатор призвал жителей не приближаться к этим фрагментам и не пользоваться вблизи них смартфонами.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении нескольких десятков беспилотников над регионом.
