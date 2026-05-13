В Киеве оценили дело Ермака как возможную атаку на Зеленского

Обвинение бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака может рассматриваться как политический сигнал и косвенное давление на Владимира Зеленского. Такое мнение высказал корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер, находящийся в Киеве.

По его словам, происходящее вокруг дела Ермака в украинских антикоррупционных органах воспринимается как возможный элемент более широкой политической кампании. Журналист отметил, что подобные процессы могут быть интерпретированы как атака не только на фигуранта расследования, но и на высшее руководство страны.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили Андрею Ермаку обвинения в легализации средств, полученных преступным путем, на сумму более 460 млн гривен при строительстве элитной недвижимости в Киевской области.

По данным следствия, суд также наложил арест на часть имущества, связанного с делом. Позднее стало известно о расширении круга фигурантов — в расследовании появились еще шесть человек.

Среди них, по информации украинских СМИ, могут фигурировать бывшие высокопоставленные чиновники и представители бизнеса. В частности, упоминается бывший вице-премьер Алексей Чернышов, а также предприниматель Тимур Миндич, связанный с окружением Владимира Зеленского.

Отдельно сообщается, что следствие ходатайствует об аресте Ермака с возможным залогом в размере 180 миллионов гривен. Решение по мере пресечения рассматривается судом.

Бывший глава офиса президента был уволен в ноябре на фоне коррупционного скандала в энергетической сфере. Расследование по делу продолжается, процессуальные действия в отношении других фигурантов также не завершены.

