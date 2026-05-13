КУРСК, 13 мая — РИА Новости. Артиллерийский расчет «Гиацинт-Б» группировки войск «Север» за один день уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ, опорный пункт, а также более десяти единиц вражеской живой силы на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир орудия с позывным «Гвоздика».
«В ходе выполнения боевой задачи расчет уничтожил опорный пункт, пункт управления БПЛА, а также пресекли попытку наступления пехотной группы ВСУ на позиции российских подразделений, уничтожив более десяти военнослужащих ВСУ», — сообщил агентству военнослужащий.
По его словам, огневое поражение наносилось с закрытой огневой позиции по данным, полученным от разведывательных подразделений и операторов беспилотных систем.
«Слаженность расчета и своевременное получение разведданных позволили оперативно реагировать на изменение обстановки и гарантированно уничтожать выявленные цели. Противник понес потери в живой силе и огневых средствах», — сообщил он.
Применение орудий «Гиацинт-Б» в контрбатарейной борьбе и для поддержки российских подразделений продолжает демонстрировать высокую эффективность.
«Артиллерийские подразделения продолжают выполнение боевых задач в составе группировки войск “Север”, — отметил военнослужащий.