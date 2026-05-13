В Ярославле обломок БПЛА попал в промобъект

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Обломок БПЛА попал в промышленный объект в Ярославле, сообщил губернатор Михаил Евраев.
«Сегодня под утро на подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭБ отражена атака украинских БПЛА. Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание обломка сбитого БПЛА в промышленный объект Ярославля», — написал он в канале на платформе «Макс».
Евраев уточнил, что пострадавших нет, подразделения министерства обороны РФ и силовые ведомства продолжают работу по отражению атаки.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше