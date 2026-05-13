В Темрюкском районе Кубани продолжают тушить пожар на предприятии

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Пожар на территории предприятия продолжают тушить в поселке Волна Темрюкского района, сообщает оперативный штаб региона.
Ранее ведомство сообщало, что обломки БПЛА упали на территорию одного из предприятий в Темрюкском районе Кубани, пострадал один человек, загорелось оборудование.
«В поселке Волна Темрюкского района продолжают тушить пожар на территории одного из предприятий», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в ликвидации огня задействованы 96 человек и 29 единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
