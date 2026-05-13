Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бригада ВСУ несет существенные потери в Сумской области

РИА Новости: военные 107-й бригады ВСУ несут большие потери в Сумской области.

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В Сумской области существенные потери несет 107-я бригада территориальной обороны ВСУ, о чем свидетельствуют многочисленные некрологи в социальных сетях, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, родственники мобилизованных военнослужащих бригады неоднократно жаловались на проблемы с медицинским обеспечением подразделения на Теткинском участке фронта.

«Существенные потери несет 107-я обр ТерО (отдельная бригада территориальной обороны — Прим. ред.), о чем свидетельствуют многочисленные некрологи в соцсетях», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что несколько дней назад при невыясненных обстоятельствах в селе Новый Киселев в Черновицкой области убили начальника одного из ротных медпунктов 107-й бригады капитана Игоря Кумку.

В Сумской и Харьковской областях действует российская группировка войск «Север». За минувшие сутки противник потерял в зоне ее ответственности до 145 военных и 17 автомобилей.