МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В Сумской области существенные потери несет 107-я бригада территориальной обороны ВСУ, о чем свидетельствуют многочисленные некрологи в социальных сетях, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, родственники мобилизованных военнослужащих бригады неоднократно жаловались на проблемы с медицинским обеспечением подразделения на Теткинском участке фронта.
Он добавил, что несколько дней назад при невыясненных обстоятельствах в селе Новый Киселев в Черновицкой области убили начальника одного из ротных медпунктов 107-й бригады капитана Игоря Кумку.
В Сумской и Харьковской областях действует российская группировка войск «Север». За минувшие сутки противник потерял в зоне ее ответственности до 145 военных и 17 автомобилей.