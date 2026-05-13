ВСУ перебросили под Запорожье подразделения ГУР и Нацгвардии

Ранее в Генштабе Испании сообщили о том, что с 2022 года в стране прошли подготовку более 9 тысяч украинских военнослужащих в рамках миссии Евросоюза по военной помощи Украине. Согласно ведомству, ЕС провёл более 230 учебных модулей по примерно 40 различным специальностям.