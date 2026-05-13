Посол КНР в РФ: ситуация на Ближнем Востоке — между миром и войной

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй рассказал в интервью ТАСС о ситуации вокруг Ирана и Ормузского пролива, кооперации КНР и РФ в СБ ООН и изложил видение того, что должен сделать мир во избежание войны.

— Как китайская сторона оценивает текущую динамику ситуации в Иране?

— Ситуация в Иране находится на ключевом этапе: режим прекращения огня показывает хрупкость, безопасность в регионе ухудшается, а гуманитарная обстановка остается тяжелой. В такой момент всем сторонам необходимо проявить сдержанность и добрую волю, твердо придерживаться политического урегулирования как единственно верного пути, не сбавлять темп в переговорах и работе по поддержанию перемирия и стремиться к скорейшему восстановлению нормального судоходства в Ормузском проливе, а также мира и стабильности в районе Персидского залива и на Ближнем Востоке в целом.

— Каковы в целом перспективы урегулирования кризиса?

— Недавно председатель Си Цзиньпин сформулировал четыре принципа, направленных на поддержание и укрепление мира и стабильности на Ближнем Востоке. Они предусматривают приверженность мирному сосуществованию, уважение государственного суверенитета, соблюдение верховенства международного права и обеспечение комплексного развития и безопасности в регионе. Эти принципы представляют собой китайское видение путей выхода из текущего кризиса.

Китай и Пакистан совместно выдвинули инициативу, состоящую из пяти пунктов и направленную на прекращение боевых действий и восстановление мира в районе Персидского залива и на Ближнем Востоке. Ключевые положения инициативы включают немедленное прекращение военных действий, скорейшее начало мирных переговоров, обеспечение безопасности гражданских объектов и судоходных путей, а также подтверждение первостепенной роли Устава ООН в урегулировании ситуации. Эти предложения придали существенный импульс процессу прекращения огня и боевых действий.

Начало переговоров между США и Ираном в Пакистане — это шаг в направлении ослабления напряженности. Открылись реальные возможности для достижения мира, и крайне важно создать необходимые условия для скорейшего завершения вооруженного противостояния.

Китай поддерживает сохранение режима прекращения огня и продолжение переговоров. Мы будем действовать в соответствии с четырьмя принципами председателя Си Цзиньпина, совместным китайско-пакистанским мирным предложением из пяти пунктов и положениями Глобальной инициативы по безопасности и далее играть конструктивную роль в содействии деэскалации и достижении долгосрочного мира и стабильности на Ближнем Востоке.

— Какие формы сотрудничества будут развивать Китай и Россия в Совете Безопасности ООН по вопросу иранского кризиса?

— С момента обострения ситуации на Ближнем Востоке Китай и Россия поддерживают тесные контакты и координацию по вопросам региональной обстановки. Министр иностранных дел КНР Ван И и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров неоднократно обсуждали американо-иранский конфликт и другие вопросы международной и региональной повестки дня, представляющие взаимный интерес. 7 апреля в Совете Безопасности ООН прошло голосование по проекту резолюции, касающейся обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. Ввиду крайней несбалансированности документа представители Китая и России его заветировали, что позволило предотвратить эскалацию напряженности в регионе и создало благоприятные условия для достижения временного прекращения огня и запуска переговорного процесса.

Позиции Китая и России в ходе голосования основаны на принципах объективности и справедливости. Это ответственный выбор, сделанный в интересах мира и благополучия народов региона. Он соответствует верному ходу истории и выдержит ее проверку.

— Что еще можно сделать в СБ ООН для предотвращения конфликта?

— Ситуация на Ближнем Востоке находится на переломном этапе между войной и миром. Совет Безопасности ООН должен играть конструктивную роль и способствовать развитию событий в направлении достижения мира. Как постоянные члены Совета Безопасности, Китай и Россия будут продолжать укреплять сотрудничество на этой площадке, последовательно отстаивать принципы справедливости и активно содействовать установлению мира в регионе.

В мае Китай примет на себя обязанности председателя Совета Безопасности ООН. В рамках этого председательства мы планируем провести открытые дебаты высокого уровня на тему защиты целей и принципов Устава ООН, укрепления международной системы с центральной ролью ООН.

Китай намерен и далее развивать сотрудничество с Россией и другими государствами, разделяющими сходные позиции по вопросам международной безопасности. Нашей приоритетной задачей остается содействие установлению мира и прекращению боевых действий в регионе. Мы будем последовательно объединять усилия международного сообщества и наращивать миротворческую активность, чтобы максимально усилить вклад Китая и России в скорейшее достижение прекращения огня и боевых действий на Ближнем Востоке.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше