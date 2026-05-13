Что ожидать от первого за девять лет визита президента США в Китай

Президент США Дональд Трамп вечером 13 мая прибывает в Пекин. Основные мероприятия его визита, осуществляемого по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, запланированы на 14−15 мая. Утром 14 мая президента ждет торжественная церемония официальной встречи. После нее состоятся двусторонние переговоры с Си, а затем Трамп посетит Храм Неба — императорский храмовый комплекс XV века. Кульминацией первого дня станет государственный банкет. 15 мая лидеры проведут неформальные переговоры за чаем и рабочим ланчем, после чего Трамп покинет Пекин.
Это будет первый визит Трампа в Китай с ноября 2017 года и первый визит действующего президента США в КНР за почти что девять лет. Договоренность о поездке была достигнута во время встречи двух лидеров в южнокорейском Пусане в октябре 2025 года. Тогда же они согласовали ответный визит Си в США, который должен состояться позднее в этом году. Не исключено, что его даты будут объявлены по итогам переговоров в Пекине.
Какие экономические соглашения готовят стороны.
Лидеры двух стран обсудят вопрос продления торгового перемирия, заключенного в октябре 2025 года и истекающего в ноябре 2026-го. На пике торговой войны взаимные пошлины США и Китая достигали 145% и 125% соответственно.
Как сообщил Reuters неназванный американский чиновник, пока неясно, будет ли перемирие официально продлено уже на этой неделе. Ожидается, что Пекин объявит о значительных новых закупках американской продукции. В частности, Китай может взять обязательства ежегодно покупать 25 млн тонн соевых бобов в течение следующих трех лет, а также увеличить ввоз американской говядины, мяса птицы и другой сельскохозяйственной продукции.
Стороны также близки к заключению сделки о поставке КНР примерно 500 самолетов Boeing 737 MAX и около дюжины широкофюзеляжных лайнеров. Кроме того, в Белом доме рассчитывают согласовать рост экспорта в КНР американских энергоносителей — угля, нефти и природного газа. Китай же, как предполагается, будет добиваться смягчения американских ограничений на поставки полупроводников и оборудования для их производства. Вашингтон также ожидает от Пекина гарантий стабильных поставок редкоземельных металлов, критически важных для американской автомобильной и авиационной промышленности. Кроме того, в администрации Трампа рассчитывают, что на встрече двух лидеров будет обсуждаться создание специального «канала коммуникаций» по вопросам, связанным с развитием искусственного интеллекта.
Отдельным результатом визита может стать запуск двух новых межправительственных механизмов — Совета по торговле (Board of Trade) и Совета по инвестициям (Board of Investment). По словам торгового представителя США Джеймисона Грира, эти форматы позволят развивать торговлю и инвестиции, избегая нарушения «красных линий» в сфере национальной безопасности и оперативно снимая преграды для инвестиций со стороны отдельных компаний.
В составе американской делегации войдут 17 руководителей ведущих компаний США. Среди них — Илон Маск (Tesla и SpaceX), Тим Кук (Apple), Келли Ортберг (Boeing), Ларри Финк (BlackRock), а также топ-менеджеры Meta, Visa, JP Morgan, Cargill и других корпораций. Примечательно, что в списке отсутствует глава Nvidia Дженсен Хуанг, компания которого играет ключевую роль в противостоянии США и Китая в сфере чипов и искусственного интеллекта.
Какое место в переговорах займет тайваньский вопрос.
Тайвань традиционно остается одним из самых чувствительных пунктов в американо-китайских отношениях. Накануне визита Трамп заявил, что намерен обсудить с Си поставки американского оружия Тайбэю. «Он хотел бы, чтобы мы их прекратили. Мы поговорим об этом», — сказал президент журналистам 11 мая. Лидеры уже затрагивали эту тему во время телефонного разговора в начале февраля. Тогда председатель КНР призвал США «с осторожностью» подходить к вопросу продажи вооружений Тайваню.
В 1948 году, после поражения в гражданской войне, правившая до этого Китаем партия Гоминьдан (Национальная партия) и верные ей армейские части бежали на Тайвань. Гоминьдан отказался признавать легитимность коммунистического правительства Мао Цзэдуна и объявил себя единственной законной властью по обе стороны Тайваньского пролива. Первое время такого же мнения придерживалась большая часть мирового сообщества, и именно у Китайской Республики (официальное название Тайваня) было место в ООН.
Однако в 1971 году право представительства в ООН перешло КНР, и в следующие годы международная поддержка гоминьдановского правительства постепенно ослабла. Сейчас независимость Тайваня признают Ватикан и 11 государств: Белиз, Гватемала, Гаити, Маршалловы Острова, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Тувалу и Эсватини. Пекин считает власти Тайваня сепаратистскими, а сам остров — своей провинцией; Си Цзиньпин называет воссоединение с Тайванем «исторической необходимостью».
В декабре 2025 года США одобрили рекордный пакет военной помощи Тайваню на сумму $11,15 млрд. В него вошли реактивные системы залпового огня HIMARS, противотанковые комплексы Javelin, ракеты ATACMS, беспилотники Altius, самоходные гаубицы M109A7, противотанковые ракеты TOW и другое оборудование.
А в январе 2026 года конгресс США предварительно одобрил еще более крупный пакет поставок — на сумму около $14 млрд. Однако его окончательное утверждение было приостановлено. Как сообщила The New York Times (NYT), Белый дом поручил профильным ведомствам поставить дело на паузу, чтобы не осложнять саммит в Пекине. 8 мая группа сенаторов от обеих партий направила Трампу письмо с требованием немедленно дать ход застопорившейся сделке, подчеркнув, что недавнее одобрение Тайванем дополнительных военных расходов сняло все оставшиеся препятствия для поставок вооружений.
Официально США придерживаются политики «одного Китая». В 1979 году Вашингтон разорвал дипломатические отношения с Тайванем и установил их с КНР, признав власти в Пекине единственным законным правительством страны. В том же году конгресс США принял Закон об отношениях с Тайванем (Taiwan Relations Act, TRA), который обязывает Штаты предоставлять Тайбэю оружие и военные услуги, необходимые для поддержания «самодостаточной обороны». Поскольку официальных дипломатических отношений между США и Тайванем нет, все двусторонние связи осуществляются через неофициальное представительство — Американский институт на Тайване, который фактически выполняет все функции посольства.
В 1982 году администрация Рональда Рейгана передала Тайваню устные «Шесть заверений», чтобы снять озабоченность тайваньских властей в связи с принятым в том же году третьим американо-китайским коммюнике. В этом коммюнике США заявили о намерении постепенно снижать объемы поставок оружия Тайваню. Однако спецпредставитель США проинформировал Тайбэй, что Вашингтон не согласовал с Пекином какую-либо дату прекращения поставок оружия и не согласился проводить консультации с Китаем по вопросам продажи вооружений Тайбэю. Кроме того, США заявили, что не будут оказывать давление на Тайвань с целью заставить его вступить в переговоры с КНР, а также не примут на себя посредническую роль между двумя сторонами. Таким образом, возможное обсуждение Трампом и Си вопроса поставок может трактоваться как отступление от этих принципов.
По информации CBS News и NYT, Си Цзиньпин хочет добиться от США изменения ключевой формулировки по Тайваню. Сейчас Вашингтон официально заявляет, что «не поддерживает» независимость острова. Пекин же добивается, чтобы американская сторона пошла дальше и заявила, что «выступает против» этого.
30 апреля в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио министр иностранных дел КНР Ван И подчеркнул, что тайваньский вопрос остается самым серьезным и потенциально взрывоопасным в китайско-американских отношениях, и призвал Вашингтон «сделать правильный выбор».
Однако 8 мая Рубио заявил, что позиция США остается неизменной. «Мы не хотим видеть никаких насильственных или принудительных изменений нынешней ситуации. Мы считаем, что это дестабилизировало бы обстановку в мире, — сказал он журналистам. — Мы, разумеется, слышали доводы Китая и четко изложили наши. Я полагаю, этот вопрос будет обсуждаться во время визита, но он не станет его центральной темой».
Как на визит повлияет конфликт в Иране.
Визит Трампа в Китай пройдет на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. Первоначально поездка в Пекин была запланирована на конец марта — начало апреля, но была перенесена из-за начала военной операции США и Израиля против Ирана. С 8 апреля между сторонами действует режим прекращения огня, который неоднократно оказывался на грани срыва. 7 мая Иран и США обменялись ударами в Ормузском проливе. В преддверии визита в КНР Трамп отверг очередное предложение об окончательном урегулировании конфликта и заявил, что перемирие держится «на жизнеобеспечении».
Хотя Китай не выступает официальным посредником в контактах между Тегераном и Вашингтоном (эту роль играют Пакистан, Оман и Турция), Пекин активно задействован в закулисной дипломатии. В марте совместно с Пакистаном Китай подготовил план урегулирования из пяти пунктов, а позже оказывал влияние на Тегеран, склоняя его к переговорам с Вашингтоном.
6 мая госсекретарь США Марко Рубио призвал китайскую сторону использовать визит министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в Пекин, чтобы убедить Тегеран как можно скорее открыть Ормузский пролив. Согласно коммюнике МИД КНР, Ван И заявил иранскому коллеге о необходимости скорейшего возобновления судоходства через эту водную артерию. По информации The Associated Press, США также пытаются убедить Китай воздержаться от наложения вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН об открытии Ормузского пролива, подготовленный Вашингтоном совместно со странами Персидского залива.
Для Пекина ситуация в Персидском заливе имеет критическое значение: Китай импортирует около половины своей сырой нефти и большую часть сжиженного газа с Ближнего Востока. В 2025 году примерно 80% поставок иранской нефти пришлось именно на КНР. В условиях морской блокады США Пекину удается частично компенсировать дефицит за счет использования коммерческих запасов нефти и увеличения закупок сырья из Бразилии. Однако Би-Би-Си отмечает, что растущие цены на нефть привели к росту стоимости товаров, изготавливаемых с использованием нефтехимии, — от текстиля до пластмасс. Как следствие, для многих китайских производителей операционные расходы выросли на 20%.