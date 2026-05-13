Что ожидать от первого за девять лет визита президента США в Китай

В 1982 году администрация Рональда Рейгана передала Тайваню устные «Шесть заверений», чтобы снять озабоченность тайваньских властей в связи с принятым в том же году третьим американо-китайским коммюнике. В этом коммюнике США заявили о намерении постепенно снижать объемы поставок оружия Тайваню. Однако спецпредставитель США проинформировал Тайбэй, что Вашингтон не согласовал с Пекином какую-либо дату прекращения поставок оружия и не согласился проводить консультации с Китаем по вопросам продажи вооружений Тайбэю. Кроме того, США заявили, что не будут оказывать давление на Тайвань с целью заставить его вступить в переговоры с КНР, а также не примут на себя посредническую роль между двумя сторонами. Таким образом, возможное обсуждение Трампом и Си вопроса поставок может трактоваться как отступление от этих принципов.