Заявления бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель, прозвучавшие в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, способны оказать влияние на решение Европейского союза по деньгам для Украины.
Такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору. Он отметил в эфире своего YouTube-канала, что Мендель в интервью описала украинскую администрацию как сборище коррупционеров и параноиков.
«…А ЕС как раз должен на днях начать выплаты Киеву по кредиту. И теперь всё может сорваться, что (глава евродипломатии Кая. — RT) Каллас ей точно не простит», — отметил журналист.
Ранее Мендель назвала Зеленского и бывшего главу его офиса Андрея Ермака «крайне параноидальными нарциссами».