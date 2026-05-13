Сенатор Волошин: Киев пытается отравить ДНР наркотиками

ДОНЕЦК, 13 мая. /ТАСС/. Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским осознает, что Донбасс уже никогда не будет с Украиной, поэтому придерживается стратегии выжженной земли в ДНР и пытается распространять наркотики, чтобы лишить будущего молодежь республики. Такое мнение высказал ТАСС сенатор РФ от ДНР Александр Волошин.
Ранее в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ сообщили, что Россия фиксирует действия киевского режима по распространению наркотиков среди населения Донбасса. Так, органами ФСБ была пресечена деятельность 25 участников курируемой с территории Украины организованной наркогруппировки, занимавшейся поставкой, фасовкой и распространением наркотиков на территории ДНР, а также пропагандой наркозависимости среди молодежи республики.
«Киевский режим использует как прямые методы разрушения Донбасса и уничтожения его населения, так и долгосрочное разрушение через деструктивные модели образа жизни. Это лишь очередное подтверждение того, что киевский режим ведет войну против самого будущего наших детей. Распространение наркотиков, попытки подсадить молодежь на зависимость, пропаганда разрушительного образа жизни — это сознательная стратегия выжженной земли на чужой территории, которая уже никогда не будет Украиной, через разложение общества изнутри», — сказал собеседник агентства.
Сенатор добавил, что в контексте ситуации очевидна разница между подходом России и Украины к молодежи Донбасса: «Пока Киев пытается ломать судьбы, Россия системно создает возможности для развития, образования, спорта, патриотического воспитания и самореализации молодых людей».
«В Донецкой Народной Республике работает несколько молодежных центров во главе с флагманским для всей России центром “30.09”. Действуют “Народная дружина” и другие организации, которые вовлекают ребят в созидательную деятельность, помогают почувствовать свою востребованность и сопричастность к будущему страны. Большую роль играют и гуманитарно-патриотические проекты. Это, например, идущая прямо сейчас экспедиция “Код непокоренных”, объединяющая молодежь не только ДНР, но и всей России и Белоруссии вокруг истории и подвига наших предков, и форумы, и международные спортивные инициативы», — уточнил Волошин.