СМИ указали на неловкость положения Зеленского из-за ситуации с Ермаком

Издание «Страна.ua» 12 мая сообщило, что Ермак обращался к гадалкам по служебным вопросам. В этот же день стало известно, что прокуратура Украины планирует обратиться в суд с ходатайством об установлении залога для Ермака в размере 180 млн гривен (примерно $4,1 млн). Уточняется, что данная сумма сопоставима с его доходами за 220 лет.